"Данные могут снова слить": в SoftServe рассказали о том, как их сломали

В большой украинской компании SoftServe готовятся к новым публикаций данных, которые похитили хакеры, а также объяснили как произошла кибератака.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В результате [атаки] было повреждено почтовый сервер компании, выведены из строя ряд корпоративных сервисов, скомпрометировано внутренний файловый сервер. Злоумышленникам удалось скачать фрагменты различной информации, с целью давления на компанию, они выложили в открытый доступ.

... Мы ожидаем, что новые данные снова могут быть опубликованы и готовы к этому", - объясняют в SoftServe.

Также в компании объясняют, что все ключевые корпоративные системы находятся на защищенных облачных платформах ряда мировых провайдеров, которые не пострадали.

"Мы привлекли внешнюю компанию - одного из ведущих мировых экспертов по кибербезопасности для проведения комплексного независимого расследования этого инцидента, которое будет завершено в ближайшее время", - резюмируют в компании.

Напомним, хакеры опубликовали проекты клиентов, и вероятно личные данные сотрудников одной из крупнейших украинских IT-компаний SoftServe.

Экономическая правда