Минздрав в течение 3 лет будет разрабатывать отпуск электронных рецептов

Минздрав создал рабочую группу по внедрению электронного рецепта на лекарственные средства, с 2021 года планируют отпуск по электронному рецепту наркотических препаратов и инсулинов, с 2023 года - других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом.

Об этом на брифинге 20 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Правительственный портал".

"В планах работы по данному направлению отпуск по электронному рецепту: наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств - 2021 год; антибиотиков - 2022 год; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом, - начиная с 2023 года", - отметил Степанов.

По его словам, такая инициатива была введена через неконтролируемый отпуск в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения, и как следствие - ухудшение здоровья населения.

"Эта проблема заключается не только в недобросовестном исполнении аптечными учреждениями лицензионных требований (отпуск рецептурных лекарств из аптек без рецепта врача), но и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила.

Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств из врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Верховная Рада на заседании утвердил 17 сентября в целом законопроект № 3615-1, регулирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

Экономическая правда