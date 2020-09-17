Рада разрешила электронную розничную торговлю лекарствами

Верховная Рада на заседании 17 сентября утвердила в целом законопроект № 3615-1, регулирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

Документ поддержали 258 нардепов.

В пояснительной записке говорится, что закон должен регулировать правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами и обеспечить защиту покупателей от рисков купить некачественные или фальсифицированные средства.

В частности, чтобы торговать лекарствами онлайн, субъекту хозяйствования нужна:

лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами;

наличие сайта аптеки, где есть данные о лицензии, логотип, название и возможность предоставлять консультации фармацевта;

наличие собственной службы доставки или договора с почтовыми операторами.

При этом, разрешение распространяется только на розничную торговлю лекарствами, а не оптовую. Лекарства по рецепту будут продавать только тогда, когда покупатель имеет электронный рецепт.

В то же время закон предусматривает запрет онлайн-торговли:

медикаментами с наркотическим составом, психотропными веществами и прекурсорами;

сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.

Экономическая правда