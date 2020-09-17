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Рада разрешила электронную розничную торговлю лекарствами

Четверг, 17 сентября 2020, 16:07
 

Верховная Рада на заседании 17 сентября утвердила в целом законопроект № 3615-1, регулирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

Документ поддержали 258 нардепов.

В пояснительной записке говорится, что закон должен регулировать правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами и обеспечить защиту покупателей от рисков купить некачественные или фальсифицированные средства.

В частности, чтобы торговать лекарствами онлайн, субъекту хозяйствования нужна:

  • лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами;
  • наличие сайта аптеки, где есть данные о лицензии, логотип, название и возможность предоставлять консультации фармацевта;
  • наличие собственной службы доставки или договора с почтовыми операторами.

При этом, разрешение распространяется только на розничную торговлю лекарствами, а не оптовую. Лекарства по рецепту будут продавать только тогда, когда покупатель имеет электронный рецепт.

В то же время закон предусматривает запрет онлайн-торговли:

  • медикаментами с наркотическим составом, психотропными веществами и прекурсорами;
  • сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.

Экономическая правда

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Рада лекарства законодательство

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