С апреля "Укрпочта" доставила 115 тысяч посылок с лекарствами

За неполные 6 месяцев "Укрпочта" выполнила около 115 тысяч заказов по доставке лекарств, наибольшее количество медикаментов прислали в июле - почти 30 тысяч посылок.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что "Укрпочта" ввела сервис по доставке медикаментов в апреле этого года.

Лидеры по объемам доставки по регионам - Хмельницкая, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Ровенская и Львовская области.

"Укрпочта продолжает удивлять и вводить удобные и современные сервисы для наших граждан. Только за неполные полгода работы услуги по доставке лекарств в отделение или домой, украинцы заказали около 115 посылок. Ежедневное количество отправок за этот период выросло более чем в 2 раза. В среднем Укрпочта осуществляет доставку около 1000 посылок с медикаментами в день", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По информации партнерских сетей аптек, самыми популярными медикаментами для доставки через "Укрпочту" стали препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, успокаивающие, а также парацетамол.

В июле-сентябре к этому перечню добавились гормональные медикаменты, препараты для лечения желудочно-кишечного тракта и противовирусные, что обусловлено началом осеннего сезона.

"В целом 34% посылок с лекарствами мы доставили в города, а 66% - в села и райцентры. Для большинства из отдаленных населенных пунктов Укрпочта - единственная возможность получить лекарства и еще и по выгодным ценам, которые предлагают наши партнерские аптечные сети.

Национальный почтовый оператор имеет почти 11 тыс. отделений, которые покрывают всю территорию страны, а следовательно, с запуском услуги - 100% населения получили возможность приобрести лекарства по выгодным ценам с доставкой", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Сообщается, что сейчас "Укрпочта" сотрудничает с 50 аптечными сетями и сервисами.

Напомним:

Кабмин 23 марта принял постановление, согласно которому "Укрпочте" наравне с другими операторами почтовой связи разрешено доставлять лекарственные средства и сопутствующие товары.

Исключение - лекарства, требующие особых условий хранения или которые есть в перечне наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров или являются сильнодействующими и ядовитыми лекарственными средствами.

Верховная Рада на заседании 17 сентября утвердила в целом законопроект № 3615-1, регулирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

Экономическая правда