Марченко прокомментировал назначение главой одесской таможни чиновника времен Януковича

Денис Пудрик

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что с точки зрения профессиональных качеств вопросов к Денису Пудрику (он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти), которого назначили руководителем Одесской таможни, до его назначения не было.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Меня часто спрашивают о назначении тех или иных лиц на таможню. Мы как Минфин, согласно закону, должны согласовывать назначение региональных руководителей. И по представлению руководства таможни мы осуществляем такое согласование. Мы можем проверить на наличие или отсутствие уголовных производств по тому или иному лицу. Это для нас может быть причиной не назначать. И мы проводим собеседование. И по результатам собеседования, проверок и т.д. оценить добродетельность того или иного человека, я считаю, сложно.

По поводу Дениса Пудрика. По нему вопросов не было с его назначением. Затем появились вопросы в прессе относительно его состояния и так далее. Я думаю, что можете спросить Дениса Пудрика. И он объяснит, каким образом он сформировал свое состояние", - отметил министр.

На вопрос, не жалеет ли он сейчас, что такая кандидатура утверждена на ключевой пункт таможни в Украине, Марченко ответил:

"Я не знаю, как бы я действовал, зная резонанс. Или может, я проверял бы на имеющиеся у него состояние, задал бы этот вопрос Денису Пудрику? Я, возможно, задал бы. Знаете, задней мыслью можно многое посмотреть. Но с точки зрения профессиональных качеств к нему вопросов не было".

На утверждение журналиста, что Пудрик - не "новое лицо", глава Минфина ответил:

"На таможне сложно с новыми лицами. Все лица на таможне плюс-минус одинаковые. Вопрос: они выполняют плановые показатели?".

По словам министра, таможня в целом выполняет плановые показатели, начиная с мая месяца.

"Май, июнь, июль, август - стопроцентное выполнение", - отметил министр.

Он добавил, что до мая план не выполнялся - недобор, по его словам, был в среднем до 5 млрд гривен, а сейчас недобора нет.

Напомним:

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика, чиновника времен президентства Виктора Януковича.

Ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тысяч гривень.

С 2019 года до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Пудрик женат на дочке Сергея Куницына - экс-народного депутата от Блока Петра Порошенко. В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.