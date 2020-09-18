Курс гривни приблизился к минимуму 2020 года
Пятница, 18 сентября 2020, 19:15
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 сентября на уровне 28,17 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,35 грн (на 18 сентября - 33,17 гривни).
Отметим, что самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.
Напоминаем:
18 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.
18 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.
Экономическая правда
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