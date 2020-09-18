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Валютный рынок: Гривня снова снизилась к доллару

Пятница, 18 сентября 2020, 17:40
 

18 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,18 - 28,20 гривни;

Евро - 33,34 - 33,36 гривни.

Напоминаем:

18 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 сентября на уровне 28,11 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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