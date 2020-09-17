Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни укрепился впервые за три недели - на копейку

Четверг, 17 сентября 2020, 19:45
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 сентября на уровне 28,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,17 грн (на 17 сентября - 33,39 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижался каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

Напоминаем:

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,06 гривни.

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка ослабла 17 сентября 2020, 17:10
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 17 сентября 2020, 13:50
Курс валют на 17 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 17 сентября 2020, 11:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!