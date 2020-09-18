Шевченко заявил, что разворота на 180 градусов в политике НБУ не будет

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что сегодня "подконтрольность Нацбанка кому-либо невозможна" и никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривни или учетную ставку.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном в Facebook.

"Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине заявили, что наша страна "должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости Национального банка". Я очень уважаю взгляды и предостережения уважительных послов и должен заверить всех вас, что независимости НБУ ничего не угрожает.

Мы четко осознаем основы этой независимости и тот долгий путь, за который центробанк получил равноудаленность от всех ветвей власти для принятия профессиональных взвешенных решений в монетарной и макропруденциальной политиках. Сегодня нам никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривни или учетную ставку", - подчеркнул Шевченко.

"Сегодня подконтрольность НБУ кому-либо просто невозможна. Все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и экономику в целом. Мы постоянно встречаемся руководящим составом с представителями других государственных органов на заседаниях Совета финансовой стабильности и поддерживаем конструктивный диалог", - добавил он.

Глава НБУ заверил, что разворота на 180 градусов в политике регулятора не будет.

"Национальный банк был и остается технократическим институтом. Мы призваны обеспечивать финансовую и ценовую стабильность, а также способствовать экономическому развитию. Это - наш мандат, он неизменен. Как и неизменно наше стремление к сохранению последовательности политики центробанка", - отметил Шевченко.

Напомним:

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк будет продолжать последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса.

Экономическая правда