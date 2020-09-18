НБУ будет проверять участников платежного рынка дистанционно

Нацбанк будет осуществлять дистанционные безвыездные проверки для контроля за соблюдением требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и перевода средств платежными организациями.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 11 сентября 2020 №134 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения проверок по соблюдению объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине", которое вступает в силу с 18 сентября 2020 года.

"В связи с карантинными мероприятиями Национальный банк приостановил проведение плановых проверок объектов оверсайта. В то же время центральный банк даже в условиях введения ограничительных мер должен осуществлять непрерывный оверсайт за участниками платежного рынка.

Поэтому на период карантина или других ограничительных мер регулятор предусмотрел возможность: осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме; корректировать план проведения проверок, учитывая фактические возможности их проведения с учетом ограничительных мер", - заявили в регуляторе.

Напомним:

Нацбанк планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках - сейчас выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке.

Экономическая правда