Заправки возле Рады, запросы в правоохранительные органы и реклама лицом: как нардеп "Слуги" Куницкий помогал "бизнес-партнеру"

РадИо Свобода

Депутат "Слуги народа" Александр Куницкий, использовал свой мандат для отстаивания интересов приближенной к нему харьковской группы компаний "Автоентерпрайз".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" на "Радио Свобода".

Как выяснили журналисты, нардеп пользовался своим правом депутатского обращения, чтобы "спасти" упомянутую компанию от уголовного производства, пытался установить ее электрозаправки возле Верховной Рады и даже подавал законопроекты в интересах конкретного бизнеса.

Куницкий - известный автоблогер ZPSanek с миллионной аудиторией, который стал известным благодаря роликам о произволе "ГАИшников", а затем и полиции - в 2019 году прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от политсилы "Слуга народа" президента Владимира Зеленского. Группа "Автоентерпрайз" объединенная в пул компаний, состоящий из около десятка фирм. Все они связаны между собой общими директорами и учредителями. Впрочем главным действующим лицом здесь выступает харьковский бизнесмен Дмитрий Никонов. Компания имеет несколько направлений: ввоз электромобилей из-за рубежа, для продажи и сдачи в аренду; их ремонт; изготовления зарядного устройства для электрокаров; установка и обслуживание электрозарядных станций и организация услуг такси с "электро-автопарком". На украинском рынке "электрозаправок" сейчас это - крупнейший игрок. Три из четырех электрозарядних станций в Украине изготовленные на заводе "Автоентерпрайз" в Харькове.

Группа "Автоентерпрайз" объединенная в пул компаний, состоящий из около десятка фирм, а главным действующим лицом здесь выступает харьковский бизнесмен Дмитрий Никонов

Куницкий в структуре собственности этих компаний формально никогда не фигурировал. К походу в парламент он получал здесь зарплату, а также финансово взаимодействовал с этим бизнесом как ФЛП. Он не скрывал и много раз публично ассоциировал себя с группой компаний "Автоентерпрайз" и выступал от его имени. Никонов в документах прямо называл его своим бизнес-партнером.

В своей анкете Дмитрий Никонов прямо указывал, что Александр Куницкий – его бизнес-партнер

Что выяснили журналисты "Схем"?

Во-первых, уже в статусе депутата Куницкий рекламировал услуги упомянутой группы компаний. В июне 2020 году на многих киевских заправках для электромобилей появились изображения с Куницким.

Рекламная кампания с изображениями "слуги народа" не ограничилась только заправками. "Схемы" нашли отдельный сайт, созданный также в июне 2020 года, на главной странице которого изображен парламентарий, который поощряет стать его "партнером" и "вместе с ним" инвестировать в "Автоентерпрайз".

Фамилия Куницкого там нигде не было указано. Указано лишь псевдоним - ZPSanek.

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Во-вторых, парламентарий посылал депутатские обращения, чтобы "спасти" упомянутую компанию от уголовного производства.

На второй месяц своего депутатства парламентарий Куницкий писал соответствующее обращение к тогдашнему генеральному прокурору Украины Руслана Рябошапки.

К письму он приложил письмо от директора фирмы "Экомобиль" - жалобу на действия следователей ГБР, которые завели и расследуют уголовное дело по заговору таможенников и этой компании с целью занижения таможенных платежей в бюджет.

17 сентября 2019 "слуга народа" писал депутатское обращение на имя в то время директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Там он жаловался директору ГБР на следователей офиса крупных налогоплательщиков фискальной службы, которые расследуют уклонения от уплаты налогов группой компаний "Автоентерпрайз" и Дмитрием Никоновым. На следующий день ГБР открыл уголовное производство против налоговиков, которые заподозрили "Автоентерпрайз" в финансовых махинациях.

В-третьих, инструмент депутатских обращений харьковский мажоритарщик использовал для поиска лучших мест для заправок для электромобилей.

"Схемы" нашли его депутатское обращение, адресованное частной компании "ДТЭК Киевские электросети", которая отвечает за все электросети и подключение к ним в столице.

В запросе он просит предоставить информацию о порядке присоединения к электрическим сетям станции для электромобилей на одной из трансформаторных подстанций по адресу г.Киев, ул. Евгения Коновальца, 34а.

Интересы "Автоентерпрайз" Куницкий продвигал в прямом смысле в стенах парламента. Он хотел установить зарядное устройство во дворе парламентских комитетов на Садовой 3а.

Четвертое, Куницкий подал три законопроекта, непосредственно связанные с электромобилями.Первый из них он единолично инициировал в первую неделю работы нового состава парламента.

Среди прочего, этот проект имел целью упрощения работы операторов сетей зарядных станций.

Куницкий предлагал разрешить им не получать лицензии на торговлю электроэнергией. Правда, Нацкомиссия по вопросам регулирования в энергетике еще за полтора года до этого разъяснила, что лицензии сетям электрозаправок не нужны.Также Куницкий предлагал сократить сроки согласования установления зарядок до одного дня и не требовать специальных разрешений.

Предложенные депутатом законодательные нововведения имели коснуться не всех категорий электрозаправок, а лишь скоростных станций большой мощности и комбинированных. Более того, депутат предлагал Министерству энергетики обязать к 2025 году на всех новых АЗС ставить именно их.

Большинство украинских операторов сетей зарядок устанавливают обычные станции, на которых автомобиль заряжается несколько часов. А скоростные зарядки стоят в 3-5 раз дороже - если их покупать на мировых рынках, то есть от 25 000 евро. Но именно у "Автоентерпрайз" есть собственная разработка и свое производство в Харькове зарядок так называемого комбинированного типа AC/DC.

После принятия этого законопроекту компания могла бы получить существенные преференции по сравнению с конкурентами. Это вызвало возмущение других участников рынка.



