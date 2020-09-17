Гривня на закрытии межбанка ослабла

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,13 - 28,15 гривни;

Евро - 33,19 - 33,21 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,00 - 28,19 гривни. Евро покупают по 32,80 гривни, продают по 33,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,08 - 28,14 гривни, евро - 33,06 - 33,17 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 28,12 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,39 грн (на 16 сентября - 33,34 гривни).

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,06 гривни.

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

Экономическая правда