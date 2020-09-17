Новый глава УЗ заявил, что от него в Кабмине ожидают экономического "чуда"
Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что от него в Мининфраструктуры ожидают вывода компании на прибыльность в максимально сжатые сроки.
Об этом он сказал на онлайн-конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, от него ожидают экономического "чуда".
"Такие простенькие цели и требования - совершить чудо и в кратчайшие сроки - до нового года - вывести УЗ в прибыльную организацию", - отметил Жмак.
В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что новый руководитель УЗ также должен разобраться с трудовыми процессами на предприятии.
"И отказаться от четырехдневной рабочей недели для персонала. Эта проблема, скорее, более чувствительна не для бизнеса, а для людей", - заявил министр.
Отметим, что "Укрзализныця" с июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю часть штата.
Напомним:
26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".
Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что уже три недели работает без подписанного контракта.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua