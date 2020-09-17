Новый глава УЗ заявил, что от него в Кабмине ожидают экономического "чуда"

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что от него в Мининфраструктуры ожидают вывода компании на прибыльность в максимально сжатые сроки.

Об этом он сказал на онлайн-конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, от него ожидают экономического "чуда".

"Такие простенькие цели и требования - совершить чудо и в кратчайшие сроки - до нового года - вывести УЗ в прибыльную организацию", - отметил Жмак.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что новый руководитель УЗ также должен разобраться с трудовыми процессами на предприятии.

"И отказаться от четырехдневной рабочей недели для персонала. Эта проблема, скорее, более чувствительна не для бизнеса, а для людей", - заявил министр.

Отметим, что "Укрзализныця" с июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю часть штата.

Напомним:

26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что уже три недели работает без подписанного контракта.