Новый глава УЗ заявил, что уже три недели работает без контракта
Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что уже три недели работает без подписанного контракта.
Об этом он сказал на онлайн-конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".
"Сейчас я пока работаю один. Члены моей команды работают скорее на волонтерских началах, так же, как и я. У меня нет еще даже трудового договора. Три недели я на волонтерских началах", - подчеркнул Жмак.
Он добавил, что с командой у него тоже есть определенные трудности, поскольку назначение членов правления - сложный процесс.
Напомним:
26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".
Владимир Жмак - был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.
Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.
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