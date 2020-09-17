В Раде не поддержали изменения в бюджет-2020 относительно госгарантий

Верховная Рада на заседании 16 сентября отклонила правительственный законопроект о внесении изменений в закон "О госбюджете на 2020 год" относительно расширения направлений предоставления госгарантий.

За принятие законопроекта №2960 за основу проголосовали только 189 нардепов, передает FinClub.

Кроме этого, нардепы не смогли отправить проект на повторное первое чтение и на доработку. После этого спикер объявил, что законопроект отклонен.

Законопроектом предусматривалось расширение направление предоставления госгарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательствв субъектов хозяйствования госсектора, вызванные введением карантина.

"Ожидалось, что одобрение законопроекта №3960 позволит привлечь кредиты международных финансовых организаций и/или государственных банков на пополнение оборотного капитала субъектами хозяйствования госсектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии в Украине, в частности кредит ЕБРР для реализации проекта "Солидарная поддержка Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним:

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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Экономическая правда