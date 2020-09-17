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Укр / Рус

У Зеленского хотят выделить 2 миллиарда на строительство аэропорта в Днепре

Четверг, 17 сентября 2020, 09:52
 

Офис президента считает, что необходимые для строительства аэропорта в Днепре 2 миллиарда гривень должны быть заложены в госбюджете на 2021-й год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Скоро увидите новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра, которая будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Необходимое финансирование для реализации проекта в объеме 2 млрд грн должно быть отражено в государственном бюджете следующего года", - говорится в заявлении.

Сообщается, что параллельно начато строительство нового пассажирского и VIP-терминалов за счет частного инвестора, а также объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса.

Напомним:

Накануне в Днепре начали строительство нового аэродромного комплекса, ожидаемая стоимость проекта составляет 5,7 миллиарда гривен.

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Экономическая правда
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