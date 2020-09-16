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Гривня подешевела до минимумов с марта

Среда, 16 сентября 2020, 18:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 28,12 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,39 грн (на 16 сентября - 33,34 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

Напоминаем:

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,09 - 28,11 гривни.

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,06 гривни.

Экономическая правда

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