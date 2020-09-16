Все разделы
Укр / Рус

Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

Среда, 16 сентября 2020, 17:15
 

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,06 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,04 - 28,06 гривни;

Евро - 33,21 - 33,33 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,97 - 28,18 гривни. Евро покупают по 32,86 гривни, продают по 33,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,07 - 28,10 гривни, евро - 33,12 - 33,23 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 28,05 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 15 сентября - 33,25 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,09 - 28,11 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 16 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 16 сентября 2020, 11:03
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 15 сентября 2020, 13:55
Курс валют на 15 сентября: курс, "черный" и наличный рынки 15 сентября 2020, 11:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!