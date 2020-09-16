Из российских машинокомплектов: В Renault рассказали, какие авто будут собирать на ЗАЗе

На Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) налажено серийное производство купе-кроссоверов Renault Arkana из российских машинокомплектов.

Об этом сообщается на сайте Renault Ukraine.

Отмечается, что машинокомплекты поставляются из московского завода группы Renault.

Renault Ukraine провела презентацию нового купе-кроссовера Renault Arkana 16 сентября.

В Renault добавили, что на заводе в Запорожье придерживаются всех стандартов и требований группы Renault.

Цена на авто стартует от 467 900 грн.

Это первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л. с. Авто также оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Напомним:

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) объявил о начале производства авто Groupe Renault для местного рынка.

Экономическая правда