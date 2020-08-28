Novus отримав 100 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку надав мережі Novus 100 мільйонів доларів для фінансування будівництва першого в Україні "зеленого" розподільчого центру, а також відкриття понад 30 нових магазинів.

Про це повідомляє RAU.

Загальна інвестиційна програма компанії в розвиток інфраструктури, масштабування мережі та прогресивні новації становить понад 200 млн доларів. ЄБРР підтримає дану програму Novus пакетом фінансування в 100 млн доларів, з яких 35 млн доларів буде синдиковано з комерційними банками.

Перший "зелений" розподільчий центр, на будівництво якого в тому числі буде використана частина кредитних коштів, – це сучасний логістичний об’єкт площею понад 40 000 кв. м, який буде відповідати принципам екологічного будівництва Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

"Безфреонові та безаміачні системи охолодження, які будуть встановлені в цьому центрі, стануть новинкою для українського ринку харчового рітейлу. Його відкриття дозволить компанії істотно поліпшити ланцюжок поставок продуктів у магазини, оптимізувати перевезення та логістику", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі компанії зазначають, що Novus з 2013 року є одним з ключових клієнтів ЄБРР в роздрібному секторі країни. За сім років співпраці з банком були підписані кредитні договори на суму 75 млн доларів. Ці кошти були спрямовані на розвиток мережі в Києві та області.

За цей період мережа масштабувалася, значно збільшивши товарообіг магазинів, що дозволило увійти до ТОП-5 найбільших мереж рітейлу в Києві.

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Novus представлений на українському ринку з 2009 року і входить в литовську групу BT Invest, яка інвестує і в інші сектори України під брендами Stolitsa Group, Retroville і EVT.

Загальна площа торгових комплексів становить понад 220 тисяч кв. м. Компанія розвиває торгові об’єкти різних форматів площею від 400 до 7000 кв. м, в тому числі – франчайзингові.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні банк взяв на себе зобов’язання з надання майже 14,4 млрд євро в рамках 476 проектів.