Более 40% малых предпринимателей не готовы к усилению карантина – опрос ЕБА

42% опрошенных предеставителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine - заявили, что не готовы к возобновлению жесткого карантина.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейская Бизнес Ассоциация среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.

В частности, 29% предпринимателей утверждают, что готовы к ухудшению ситуации, другие 29% сомневаются в своей реакции на развитие такого сценария.

"В случае второй волны коронавируса и, соответственно, усиления государством карантина, большинству малых предпринимателей придется закрывать бизнес или сокращать его масштабы, а также обращаться к государству за помощью. В этом контексте чрезвычайно актуальным является упрощенный доступ бизнеса к доступному кредитному ресурсу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для стимулирования развития малого и микробизнеса, в частности, упрощение доступа к кредитованию, в начале февраля 2020 года была запущена государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

"Почти каждому четвертому опрошенному нами предпринимателю отказали в участии в программе, таких оказалось 27%. В свою очередь, удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке. Еще 25% только планируют подаваться на участие в программе, 16% - не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% - из-за отсутствия заинтересованности", - заявили в Ассоциации.

При этом 89% предпринимателей обращались в государственный банк, и только 11% - в коммерческие. Среди выданных кредитов преобладают небольшие суммы. В частности, 50% ФЛП удалось получить до 500 тысяч кредита, 20% - от 500 тысяч до 1 млн грн, 17% - от 1 млн до 3 млн и еще 13% получили кредит на сумму, превышающую 3 млн грн.

Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить кредитные средства, полученные по программе "Доступные кредиты 5-7-9%":

Приобретение и/или модернизация основных средств производства;

Финансирование оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта;

Пополнение оборотных средств для покрытия постоянных расходов (аренда, заработная плата работникам, страховые платежи и т.д.).

В течение периода участия в программе в большинстве компаний не изменился штат сотрудников - об этом сообщили 59%, и только 18% бизнесов создали два или более рабочих места.

Предприниматели, которым не удалось принять участие в программе, сообщают о таких наиболее распространенных причинах: во-первых, сложная бюрократическая процедура получения, во-вторых, недостаточная кредитоспособность для получения помощи, и в-третьих, несоответствие определенным критериям для получения помощи.

Справка:

Опрос проводился с 31 августа по 15 сентября 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 62 предприниматели - представители малого и среднего бизнеса.

Unlimit Ukraine - платформа для развития малого и микробизнеса, созданная на базе Европейской Бизнес Ассоциации. Проект предоставляет комплексную поддержку малого и микробизнеса через образовательные мероприятия и консультации, участие в спецпроектах, диагностику проблем бизнеса и обсуждения актуальных для него вопросов. Участником проекта может стать малый и микробизнес с формой собственности ФЛП без ограничения видов деятельности. Сегодня проект насчитывает 1865 участников.

Напомним:

Кабмин не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, зато полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Экономическая правда