"Центрэнерго" выплатило ДТЭК 79 миллионов за поставленный уголь

"Центрэнерго" выплатило 79 млн грн за 35 тысяч тонн угля, которые компания "Д. Трэйдинг" (входит в холдинг ДТЭК) отгрузила на государственные теплоэлектростанции в июле 2020 года.

Об этом сообщает издание Oilpoint со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Выполняя условия контракта, "Д.Трэйдинг" отгрузила "Центрэнерго" 35 тыс тонн угля стоимостью 79 млн грн.

"Центрэнерго", в свою очередь, должно было оплатить полную стоимость поставленного угля до 3 августа 2020 года и предоставить банковский аккредитив для продолжения отгрузок в адрес ТЭС. Этого не было сделано в срок", - заявили в ДТЭК.

Как добавили в пресс-службе, после этого компания направила письма с просьбой оперативно погасить задолженность и предоставить банковский аккредитив, соответствующий условиям подписанного контракта, и проинформировала о сложившейся ситуации Минэнерго и Фонд госимущества.

"В итоге, в ДТЭК приняли решение обратиться в суд. 7 сентября Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по иску компании "Д.Трэйдинг" против ПАО "Центрэнерго", - говорится в сообщении.

"Открытие дела совпало с полным погашением долга со стороны "Центрэнерго". Дело будет закрыто за отсутствием предмета", - пояснили в ДТЭК.

В компании добавили, что "ДТЭК Добропольеуголь" заинтересован продолжать поставки угля на теплоэлектростанции "Центрэнерго".

Напомним:

Сотрудничество между ДТЭК и "Центрэнерго" началась в июле 2020 года.

6 июля исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець пригласила уполномоченных руководителей Фонда госимущества, "ДТЭК Энерго", "ДТЭК Добропольеуголь" на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственного "Центрэнерго".

После этого в Минэнерго рекомендовали "Центрэнерго" закупать уголь у отечественных угледобывающих предприятий.

10 июля ДТЭК и "Центрэнерго" подписали контракт на поставку угля.