"Центрэнерго" выплатило ДТЭК 79 миллионов за поставленный уголь
"Центрэнерго" выплатило 79 млн грн за 35 тысяч тонн угля, которые компания "Д. Трэйдинг" (входит в холдинг ДТЭК) отгрузила на государственные теплоэлектростанции в июле 2020 года.
Об этом сообщает издание Oilpoint со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"Выполняя условия контракта, "Д.Трэйдинг" отгрузила "Центрэнерго" 35 тыс тонн угля стоимостью 79 млн грн.
"Центрэнерго", в свою очередь, должно было оплатить полную стоимость поставленного угля до 3 августа 2020 года и предоставить банковский аккредитив для продолжения отгрузок в адрес ТЭС. Этого не было сделано в срок", - заявили в ДТЭК.
Как добавили в пресс-службе, после этого компания направила письма с просьбой оперативно погасить задолженность и предоставить банковский аккредитив, соответствующий условиям подписанного контракта, и проинформировала о сложившейся ситуации Минэнерго и Фонд госимущества.
"В итоге, в ДТЭК приняли решение обратиться в суд. 7 сентября Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по иску компании "Д.Трэйдинг" против ПАО "Центрэнерго", - говорится в сообщении.
"Открытие дела совпало с полным погашением долга со стороны "Центрэнерго". Дело будет закрыто за отсутствием предмета", - пояснили в ДТЭК.
В компании добавили, что "ДТЭК Добропольеуголь" заинтересован продолжать поставки угля на теплоэлектростанции "Центрэнерго".
Напомним:
Сотрудничество между ДТЭК и "Центрэнерго" началась в июле 2020 года.
6 июля исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець пригласила уполномоченных руководителей Фонда госимущества, "ДТЭК Энерго", "ДТЭК Добропольеуголь" на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственного "Центрэнерго".
После этого в Минэнерго рекомендовали "Центрэнерго" закупать уголь у отечественных угледобывающих предприятий.
10 июля ДТЭК и "Центрэнерго" подписали контракт на поставку угля.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua