Буславець зібрала ДТЕКівців вирішити питання поставки вугілля на "Центренерго"

Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець запросила уповноважених керівників Фонду держмайна, "ДТЕК Енерго", "ДТЕК Добропіллявугілля" на нараду для вирішення питання з забезпечення вугіллям вітчизняного виробництва державного "Центренерго".

Відповідне запрошення опублікували "Наші гроші".

Нарада запланована на 15.00 в понеділок, 6 липня. Місцем проведення вибрана будівля Міненерго на вул. Хрещатик, 30.

Причиною зібрання наради Буславець вказала усний наказ президента Володимира Зеленського "стосовно вирішення питання вимушеного простою шахтарів "ТОВ "Добропіллявугілля". При цьому, назва останньої фірми в запрошенні вказана зі штучною помилкою, адже згідно ЄДР це підприємство називається "ДТЕК Добропіллявугілля".

Також в запрошенні вказано, що нарада зібрана з метою виконання розпорядження уряду від 17 червня "Про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки постачання електричної енергії". Це розпорядження було ініційовано Міненерго. Ним було зобов’язано теплові станції для виробництва електричної енергії використовувати виключно кам’яне вугілля внутрішнього видобутку.

Це було пов’язане з тим, що раніше "Центренерго" застосовувало для виробництв більш дешевий газ. Зокрема, за даними ЗМІ, з початку року "Центренерго" почало закуповувати газ у ТОВ "Юнайтед енерджі", в січні-травні фірма поставила 22,5 млн куб м палива на 103 млн грн. Фірма поставляла газ "Укрнафти" і входить до орбіти впливу Ігоря Коломойського.

З 1 квітня компанія ДТЕК вивела у простой (зупинила усі виробничі процеси, крім підтримки життєдіяльності) шахти підприємства, назвавши причиною – "системна криза у енергетичній галузі України". Це співпало з погіршенням кон’юнктури на ринку електроенергії та припиненням її експорту ДТЕК до Угорщини. В середині червня з шахтарями ДТЕК зустрілась Буславець.

Наприкінці червня шахтарі Ахметова оголосили страйк в Києві. За даними нардепа Михайла Волинця, до страйку долучилися державні "Селидіввугілля" та "Мирноградвугілля" через заборгованість по зарплатні.

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