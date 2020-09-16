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Верховная Рада назначила экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ

Среда, 16 сентября 2020, 12:10
 

Верховная Рада на заседании 16 сентября принял проект постановления № 4077 "Об изменениях в составе Совета Национального банка Украины", назначив членом Совета НБУ экс-совладельца "Укргазбанка" Василия Горбаля.

Документ поддержали 249 нардепов.

Согласно тексту постановления, нардепы уволили Веру Рычакивскую с должности члена Совета Нацбанка из-за истечения ее полномочий.

Вместо Рычакивской депутаты назначили членом Совета НБУ Василия Горбаля.

Василий Горбаль - бывший совладелец и почетный президент "Укргазбанка", дважды был членом Совета НБУ (2003-2005, 2007-2014 годы). Нардеп 4,5,6 созывов, был членом Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии.

В апреле-декабре 2010 года был главой Львовской ОГА.

Напомним:

9 сентября финансовый комитет ВР поддержал кандидатуру экс-совладельца "Укргазбанка" Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ.

Экономическая правда

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Рада НБУ

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