Колишній співвласник "Укргазбанку" може стати членом Ради НБУ
Середа, 9 вересня 2020, 17:50
Фінансовий комітет ВР підтримав кандидатуру екс-співвласника "Укргазбанку" Василя Горбаля на посаду члена Ради НБУ.
На засіданні комітету 9 вересня за кандидатуру Горбаля проголосували 24 нардепи, 3 утримались.
Тепер кандидатуру Горбаля має затвердити Верховна Рада.
Василь Горбаль - колишній співвласник та почесний президент "Укргазбанку", двічі був членом Ради НБУ (2003-2005, 2007-2014 роки). Нардеп 4,5,6 скликань, був членом Партії регіонів, очолював київське міське відділення партії.
У квітні-грудні 2010 грудня був головою Львівської ОДА.
Економічна правда
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