Конкурс на управление УМХ: Группа Ахметова обжалует победу компании Коломойского

"Медиа Группа Украина", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, заявила, что процедура проведения конкурса по определению управляющего активами УМХ и его результаты не соответствуют нормам действующего законодательства, компания обжалует победу холдинга Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Процедура, по которой проходил конкурс, и, соответственно, его результаты не соответствуют нормам действующего законодательства. Как мы и говорили ранее, перед началом конкурса должна была быть проведена оценка активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса - представлена ​​информация об этих активах, на основе которой можно было бы составлять реальные бизнес-программы активов УМХ.

Тем более, что критериями, по которым АРМА выбрало победителя, были именно "наиболее выгодные экономические условия управления активами", о чем и было сообщено в официальном пресс-релизе Агентства", - заявили в МГУ.

"Медиа Группа Украина" пыталась составить реальную и объективную экономическую программу развития активов УМХ. Именно с этой целью нами был отправлен официальный запрос в АРМА, в котором мы просили предоставить исчерпывающую информацию по экономическому состоянию активов, которые были выставлены на конкурс.

Однако в ответ мы получили лишь перечень юридических лиц, в конце которого отмечалось: "Обращаем внимание, что в распоряжении АРМА отсутствуют дополнительные сведения в отношении юридических лиц, акций (ценных бумаг), имущественных прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, недвижимого и движимого имущества, полиграфического оборудования и другие данные, указанные в обращении, поскольку наличие такой информации не является обязательным условием для принятия в управление АРМА арестованных активов", - говорится в сообщении.

В компании считают, что ни один ответственный экономист или финансист на основе этой информации не стал бы составлять бизнес-программу, которая должна гарантировать динамичное развитие этих активов, а при таких условиях конкурс был проведен непрозрачно и с нарушением действующего законодательства.

Отмечается, что "Медиа Группа Украина" обращается в суд и обжалует действия АРМА.

В компании считают, что результаты конкурса должны быть отменены.

Напоминаем:

АРМА признало победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга ООО "1+1 Интернет", которое входит в группу "1+1 медиа" Игоря Коломойского.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

По информации Коломойского, советник главы ОП требует, чтобы победителем конкурса было объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" Сергеем Курченко, находящимся в розыске.

В "1+1 media" считают непрозрачным требованием от участников конкурса АРМА на управление активами УМХ получение согласия у связанных с собственником холдинга лиц.

Менеджмент "Украинского Медиа Холдинга" обнародовал открытое письмо к бизнесмену Игорю Коломойскому, в котором просит бизнесмена "забыть о медиахолдинге".

Согласно информации АРМА, в предыдущем конкурсе решили принять участие семь компаний: "Издательство "Украинский медиа дом", "Экономика", "Эра Медиа", "Объединенная Медиа Группа", "Зручно", ООО "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 медиа") и "Телерадиокомпания "Шансон".

Экономическая правда