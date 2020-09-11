В УМХ ответили Коломойскому: Лучше погаси долг "Укрнафты" и верни деньги "Приватбанку"

Менеджмент "Украинского Медиа Холдинга" обнародовал открытое письмо к бизнесмену Игорю Коломойскому, в котором просит бизнесмена "забыть о медиахолдинге".

Письмо опубликовано на сайте "Корреспондент", входящего в структуру УМХ. Идентичность письма подтвердили агентству "Интерфакс-Украина".

"Когда вы начинаете говорить о справедливости, прозрачности и честности, ищи подвох", - говорится в письме.

Менеджмент медиахолдинга считает, что "в большинстве случаев, когда ваши (Игоря Коломойского – ред) квалифицированные топ-менеджеры со своими производственными мощностями устраняли неэффективность в действующих медиапроектах, эти издания благополучно пополняли кладбище СМИ".

"Видимо, зная такую вашу управленческую особенность, АРМА для конкурса специально прописало требование по соблюдению трудовых прав сотрудников УМХ, а также обязали нового управляющего активами развивать все без исключения направления деятельности. Развивать, а не закрывать. Чувствуете разницу? Безусловно, к конкурсу, проводимому АРМА, есть вопросы. Но, скорее, не конспирологические, а юридические", - говорится в обращении.

"Ваша фраза из сообщений СМИ, которую мы, к сожалению, не слышали, но ее все цитируют - о будущих итогах конкурса, которые "прямо противоречат интересам государства", - запала нам в душу. Если вы так заботитесь об интересах государства и хотите помочь Украине, ведь есть и другие весьма благородные варианты вложения средств.

Например, вы могли бы: погасить задолженность перед "Укрнафтой" в размере 20 млрд грн; заплатить через "Центрэнерго" 4,5 млрд грн; вернуть Приватбанку 5,5 млрд долларов. И, заканчивая, хотим перефразировать ваши же слова: "Забудьте вы уже на х... об этом медиахолдинге", - написали в УМХ.

Напоминаем:

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

По информации Коломойского, советник главы ОП требует, чтобы победителем конкурса было объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" Сергеем Курченко, находящимся в розыске.

В "1+1 media" считают непрозрачным требованием от участников конкурса АРМА на управление активами УМХ получение согласия у связанных с собственником холдинга лиц.

Согласно информации АРМА, в предыдущем конкурсе решили принять участие семь компаний: "Издательство "Украинский медиа дом", "Экономика", "Эра Медиа", "Объединенная Медиа Группа", "Зручно", ООО "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 медиа") и "Телерадиокомпания "Шансон".

Экономическая правда