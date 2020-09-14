Официальный курс на 15 сентября: гривня достигла отметки 28 за доллар
Понедельник, 14 сентября 2020, 18:25
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 28,0 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 14 сентября - 33,06 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Напомним:
14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,96 гривни.
14 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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