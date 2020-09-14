Официальный курс на 15 сентября: гривня достигла отметки 28 за доллар

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 28,0 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 14 сентября - 33,06 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Напомним:

14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,96 гривни.

14 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда