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Курс валют на 14 сентября: курс, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 14 сентября 2020, 11:04
 

14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;

Евро - 33,18 - 33,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,83 - 28,04 гривни. Евро покупают по 32,73 гривни, продают по 33,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,91 - 27,99 гривни, евро - 32,92 - 33,06 гривни.

Экономическая правда

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