Национальный регулятор готовит законопроект против финансовых "пирамид"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку готовит законопроект с мерами направленными на выявление финансовых пирамид.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сообщается, что в законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

В Нацкомиссии проект закона называют таким, который станет "абсолютно не приемлем для деятельности аферистов".

"Меры, которые найдут отражение в законопроекте, разработанные в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

Именно полномочия по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке", - говорится в сообщении.

В качестве примеров "пирамид" НКЦПФО приводит проект B2B Jewelry и банк "Аркада".

Напомним:

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

Трем организаторам B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

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