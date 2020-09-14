Межбанк: гривня снова слабеет
Понедельник, 14 сентября 2020, 17:07
14 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;
Евро - 33,25 - 33,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,86 - 28,07 гривни. Евро покупают по 32,78 гривни, продают по 33,22 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,94 - 28,02 гривни, евро - 32,88 - 33,08 гривни.
Напомним:
14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,96 гривни.
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