Минфин направил на рассмотрение правительства проект госбюджета на 2021 год
Понедельник, 14 сентября 2020, 09:45
Министерство финансов направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение Кабинету министров.
Об этом говорится в сообщении прессслужбы Минфина.
"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - говорится в сообщении.
Согласно законодательству, проект госбюджета должен быть рассмотрен Кабмином и подан на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.
Отметим, что в сообщении Минфина не предоставлена информация о ключевых показателях главного финансового документа страны.
Экономическая правда
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