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Минфин направил на рассмотрение правительства проект госбюджета на 2021 год

Понедельник, 14 сентября 2020, 09:45
 

Министерство финансов направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение Кабинету министров.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Минфина.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, проект госбюджета должен быть рассмотрен Кабмином и подан на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.

Отметим, что в сообщении Минфина не предоставлена информация о ключевых показателях главного финансового документа страны.

Экономическая правда

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госбюджет Минфин правительство

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