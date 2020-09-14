Минфин направил на рассмотрение правительства проект госбюджета на 2021 год

Министерство финансов направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение Кабинету министров.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Минфина.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, проект госбюджета должен быть рассмотрен Кабмином и подан на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.

Отметим, что в сообщении Минфина не предоставлена информация о ключевых показателях главного финансового документа страны.

Экономическая правда