Стало известно, кто приобретет американскую часть TikTok

Компания ByteDance отказалась продавать американский сегмент TikTok корпорации Microsoft. В качестве покупателя она выбрала ИТ-компанию Oracle.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, ByteDance намерена сделать заявление, в котором назовет Oracle "надежным технологическим партнером" в США.

Планируемая сделка не будет являться прямой продажей активов TikTok, отмечают источники. Скорее, это будет некое партнерство, при том, что отдельные инвесторы ByteDance, в том числе американские инвесткомпании Sequoia Capital и General Atlantic, получат доли в совместном предприятии, которое будет создано в рамках сделки.

Следующим шагом должно стать одобрение сделки Белым домом и Комитетом по иностранным инвестициям США.

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Напомним:

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют TikTok и WeChat.

Также Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.

В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.