Трамп назвал еще одного претендента на покупку ТikТok

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.

Источник: Reuters

Детали: Трамп назвал Oracle "хорошей компанией", которая может купить приложение TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance.

Накануне СМИ сообщили, что Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance по покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Справка: Oracle Corporation - крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

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Что предшествовало:

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.

В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

1 августа СМИ сообщили, что компания Microsoft приостановила переговоры о покупке социальной сети TikTok.

9 августа компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной покупке.

Украинская правда