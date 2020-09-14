Курс гривни приближается к психологической отметке

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 14 сентября на уровне 27,90 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,06 грн (на 11 сентября - 32,97 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Напоминаем:

11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

11 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,96 гривни.

Экономическая правда