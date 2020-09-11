Закрытие межбанка: гривня теряет позиции
11 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,96 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,93 - 27,96 гривни;
Евро - 33,07 - 33,10 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 27,98 гривни. Евро покупают по 32,65 гривни, продают по 33,11 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,87 - 27,94 гривни, евро - 32,83 - 33,02 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Экономическая правда
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