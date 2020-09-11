АМКУ выиграл апелляцию у "Тедис", компания выплатит оставшиеся 130 миллионов штрафа

Северный апелляционный хозсуд отказал "Лидертано Холдингс Лтд" в признании недействительным решения Антимонопольного комитета от декабря 2016 о наложении на "ТЕДИС Украина" штрафов более чем 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение 2017-2018 годов "ТЕДИС" обжаловал решение Комитета, однако проиграл во всех трех инстанциях.

После этого иск с требованием отменить штраф подала компания Лидертано Холдингс Лтд, которая формально является одним из учредителей ООО "ТЕДИС Украина".

В ходе сегодняшнего заседания Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл производство по этому делу.

Ранее "ТЕДИС" оплатил часть штрафа в размере 300 млн грн. После сегодняшнего решения суда в государственный бюджет должно поступить еще 131 млн грн.

Напомним:

Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.

Экономическая правда