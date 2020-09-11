АМКУ выиграл апелляцию у "Тедис", компания выплатит оставшиеся 130 миллионов штрафа
Северный апелляционный хозсуд отказал "Лидертано Холдингс Лтд" в признании недействительным решения Антимонопольного комитета от декабря 2016 о наложении на "ТЕДИС Украина" штрафов более чем 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В течение 2017-2018 годов "ТЕДИС" обжаловал решение Комитета, однако проиграл во всех трех инстанциях.
После этого иск с требованием отменить штраф подала компания Лидертано Холдингс Лтд, которая формально является одним из учредителей ООО "ТЕДИС Украина".
В ходе сегодняшнего заседания Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл производство по этому делу.
Ранее "ТЕДИС" оплатил часть штрафа в размере 300 млн грн. После сегодняшнего решения суда в государственный бюджет должно поступить еще 131 млн грн.
Напомним:
Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.
Экономическая правда
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