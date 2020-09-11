"Укрхимтрансаммиак" получил окончательную победу в тарифном споре с российским гигантом
Верховный Суд поставил точку в споре между украинским ГП "Укрхимтрансаммиак" и российским ОАО "Тольяттиазот" по тарифу в долгосрочном контракте по транзиту аммиака через территорию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба юридической компании INTEGRITES, которая представляла интересы "Укрхимтрансаммиака".
Отмечается, что год назад "Укрхимтрансаммиак" добился вынесения арбитражного решения о пересмотре тарифа на транзит и отклонения всех встречных исковых требований оппонента, экономический эффект которых превышал 180 млн долларов США.
"В конце 2019 года ОАО "Тольяттиазот" обратилось в украинские суды с заявлением об отмене решения МКАС об изменении тарифа.
Постановлением от 2 марта 2020 год Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления "Тольяттиазот". Уже 3 сентября 2020 года Верховный Суд своим решением оставил апелляционную жалобу "Тольяттиазот" без удовлетворения, а решение Киевского апелляционного суда - без изменений", - говорится в сообщении.
Тарифный спор между украинским ГП "Укрхимтрансаммиак" и российским ОАО "Тольяттиазот" продолжался с конца 2016 года.
Напомним:
ГП "Укрхимтрансаммиак" выиграло арбитраж в Международном коммерческом арбитражном суде против российского химического гиганта "Тольяттиазот" на сумму более 190 млн долларов США.
Экономическая правда
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