"Укрхимтрансаммиак" выиграл арбитраж против российского гиганта на 190 миллионов долларов

ГП "Укрхимтрансаммиак" выиграло арбитраж в Международном коммерческом арбитражном суде против российского химического гиганта "Тольяттиазот" на сумму более 190 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании INTEGRITES, которая представляла интересы "Укрхимтрансаммиака".

Спор, возникший из-за долгосрочного контракта на транзит аммиака через территорию Украины, был передан в арбитраж в соответствии с регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины в 2017 году.

"Укрхимтрансаммиак" инициировал арбитражное производство, после чего "Тольяттиазот" подал несколько встречных исков. Обе стороны выступали за пересмотр установленного контрактом тарифа на транзит аммиака через украинскую часть магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

"Отрицательный результат спора мог повлиять на мировой рынок аммиака, поскольку амиакопровод не имеет рыночного эквивалента и остается основным средством транспортировки аммиака, который производит и экспортирует предприятие "Тольяттиазот" (то есть, около 11% мирового экспорта аммиака)", - говорится в сообщении.

"Укрхимтрансаммиак" добился вынесения арбитражного решения о пересмотре тарифа на транзит и отклонения всех встречных исковых требований оппонента, экономический эффект которых превышал 180 млн долларов США.

Экономическая правда