С начала года УЗ выплатила 16,4 миллиардов налогов

За январь - август 2020 года "Укрзализныця" уплатила более 16,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В частности, Укрзализныця пополнила государственный бюджет на 5,6 млрд грн, местные на 5,6 млрд грн и направила на выплату единого социального взноса более 5,1 млрд грн.

Укрзализныця является одним из крупнейших и самых добросовестных налогоплательщиков в государстве, который, несмотря на периоды турбулентности в экономике, полностью выполняет свои налоговые обязательства", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что выступают за совершенствование национальной налоговой политики, в частности внесение в Налоговый кодекс Украины изменений по возврату железнодорожной отрасли льгот по уплате земельного налога, которые были отменены с 1 января 2019 года.

Напомним:

Новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак планирует ввести в компании систему мотивации сотрудников за счет распределения среди них части прибыли.

Экономическая правда