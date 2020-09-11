Директоры прикарпатских лесхозов хотели подкупить полицию - ГБР

Правоохранители задержали семерых руководителей государственных лесхозов, которые предлагали взятку руководителю одного из отделов Управления стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, группа лиц в составе семи руководителей государственных предприятий в сфере лесохозяйственной деятельности предлагали начальнику одного из отделов УСР в Ивано-Франковской области Нацполиции ежемесячную взятку в сумме 1 тыс долларов с каждого предприятия за невмешательство правоохранительных органов в хозяйственную деятельность предприятий и не реагирование на выявленные правонарушения.

Решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение содеянном по предварительному сговору группой.

В случае доказательства вины задержанным руководителям лесхозов грозит наказание в лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

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Экономическая правда