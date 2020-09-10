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Гривня замедлила снижение

Четверг, 10 сентября 2020, 18:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар. 

Напоминаем:

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Экономическая правда

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