Гривна ослабла к евро на межбанке
10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,85 - 27,87 гривни;
Евро - 33,14 - 33,16 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,72 - 27,91 гривни. Евро покупают по 32,53 гривни, продают по 32,98 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,79 - 27,87 гривни, евро - 32,74 - 32,87 гривни
Напомним:
10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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