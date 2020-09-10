Гривна ослабла к евро на межбанке

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,85 - 27,87 гривни;

Евро - 33,14 - 33,16 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,72 - 27,91 гривни. Евро покупают по 32,53 гривни, продают по 32,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,79 - 27,87 гривни, евро - 32,74 - 32,87 гривни

Напомним:

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда