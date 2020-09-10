Глава НБУ ожидает дальнейшего снижения процентных ставок

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское понижение учетной ставки центробанка до 6%

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. (…) Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

Шевченко отметил, что в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги, в частности за полгода по состоянию на 1 июля средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пункта (п.п.) – почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств – на 3,2 п.п., до 10,5%.

"С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса по состоянию на конец августа составляла 9% годовых. Ставки по кредитам для физлиц снижаются не так быстро, мы не видим там стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть", – добавил он.

Напомним:

В сентябре правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Национальный банк во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%.