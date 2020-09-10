Авиаполоса в Херсоне нуждается в модернизации, власть ищет финансирование - Криклий

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Херсон" нуждается в модернизации, местная власть ищет источники финансирования проекта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочего визита в Херсонской области.

"Международный аэропорт в Херсоне является стратегическим инфраструктурным объектом региона и имеет значительный потенциал к увеличению количества рейсов и пассажиропотока.

Для этого существующая взлетно-посадочная полоса, которая была построена еще в 70-х годах, нуждается в улучшении и модернизации, чтобы иметь возможность принимать современные воздушные суда.

Мы тесно сотрудничаем с облгосадминистрацией и областным советом региона над определением источников финансирования этого проекта. Этот год как никогда стал важным для туризма и региональной авиации. И мы будем в дальнейшем способствовать этому развитию", - добавил Криклий.

Напомним:

Государство может выделить деньги на ремонт взлетной полосы для аэропорта в Сумах, если местная власть найдет инвесторов для строительства терминала.