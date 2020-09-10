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Курс валют на 10 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 10 сентября 2020, 11:20
 

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,82 - 27,84 гривни;

Евро - 32,89 - 32,91 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,70 - 27,91 гривни. Евро покупают по 32,49 гривни, продают по 32,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,76 - 27,84 гривни, евро - 32,65 - 32,78 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда

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