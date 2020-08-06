С "Приватбанка" уволился глава IT-отдела из-за ограничений в зарплате

Член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за ограничение зарплат в госсекторе.

Об этом сообщил член наблюдательного совета Роман Сульжик в Facebook.

"Сегодня с ПриватБанка уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать людей.Он уволился потому что ему, как и другим руководителям Привата и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату", - пишет Сульжик.

Сам Гриценюк подтвердил информацию изданию НВ и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке, и потому, что он 5 месяцев получает нерыночной зарплаты - он согласился.

Гриценюк почти 20 лет работает в ИТ-секторе. Руководил технологическими подразделениями как в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) и Национальном банке Украины.

Напоминаем:

С введением карантина в марте этого года выплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний были ограничены 10 минимальными зарплатами – 47,23 тыс грн.

В программе сотрудничества с МВФ stand by власти Украины взяла на себя обязательство отменить это ограничение до 1 июля.

В конце этой сессии в первой половине июля президент внес соответствующий вопрос в Верховную Раду на внеочередную сессию, однако потом отозвал его.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус передал президенту Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тысяч гривень в месяц.

В настоящее время карантин в Украине действует до конца августа и с большой вероятностью будет продлен далее.

Экономическая правда