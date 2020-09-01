SkyUp меняет условия прохождения онлайн-регистрации на рейс

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 1 сентября меняет условия предоставления мест во время онлайн-регистрации на свои рейсы.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что если пассажир не хочет платить за выбор места, система будет предоставлять ему место автоматически из числа свободных. Такой принцип уже используют, в частности, лоукосты Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines.

"Сейчас путешественник во время регистрации на сайте SkyUp может самостоятельно бесплатно выбрать места во второй половине салона от аварийных выходов к хвосту. За выбор места в носовой части самолета необходимо заплатить или пройти бесплатно регистрацию в аэропорту", - говорится в сообщении.

Новые правила вступают в силу с введением платы за регистрацию в аэропорту, которая для регулярных внутренних рейсов SkyUp начнет действовать с 1 сентября и составит эквивалент 18 евро за каждого пассажира.

Онлайн-регистрация на рейсы SkyUp появилась в июле 2020 года. Она открывается за 48 часов и прекращается за 5 часов до времени вылета по расписанию. Процедуру необходимо проходить через личный кабинет на сайте авиакомпании.

Напомним:

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines заявляет об общей сумме убытков за первое полугодие 2020 года в более чем 30 млн долларов.