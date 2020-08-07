УЗ возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов
Укрзализныця продолжает постепенно возобновлть пассажирские железнодорожные перевозки - назначено курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По региональному филиалу "Южная железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:
- №6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка, 18:40-21:44;
- №6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский, 06:09-09:29.
По региональному филиалу "Одесская железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда:
- №6632 Гайворон - Винница, 00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
- №6631 Винница - Гайворон, 18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
С 10 августа возобновят курсирование такие ежедневные поезда:
- №6704 Херсон - Снигиревка, 20:20-21:25;
№6703 Снигиревка - Херсон, 22:30-23:50.
По региональному филиалу "Донецкая железная дорога" с 10 августа возобновляют курсирование следующие ежедневные пригородные поезда:
- №6502 Попасная - Северск, 03:44-05:24;
- №6501 Северск - Попасная, 06:40-08:20;
- №6504 Попасная - Северск, 13:00-14:40;
- №6503 Северск - Попасная, 15:40-17:20;
- №6955 Волноваха - Камыш-Заря, 07:22-09:54;
- №6956 Камыш-Заря - Волноваха, 12:48-15:24;
- №6957 Волноваха - Камыш-Заря, 18:54-21:11;
- №6958 Камыш-Заря - Волноваха, 02:50-05:10.
В УЗ напомнили, что во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
Напомним:
С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.
Экономическая правда
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