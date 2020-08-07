УЗ возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов

Укрзализныця продолжает постепенно возобновлть пассажирские железнодорожные перевозки - назначено курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По региональному филиалу "Южная железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

№6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка, 18:40-21:44;

№6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский, 06:09-09:29.

По региональному филиалу "Одесская железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда:

№6632 Гайворон - Винница, 00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

№6631 Винница - Гайворон, 18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

С 10 августа возобновят курсирование такие ежедневные поезда:

№6704 Херсон - Снигиревка, 20:20-21:25;

№6703 Снигиревка - Херсон, 22:30-23:50.

По региональному филиалу "Донецкая железная дорога" с 10 августа возобновляют курсирование следующие ежедневные пригородные поезда:

№6502 Попасная - Северск, 03:44-05:24;

№6501 Северск - Попасная, 06:40-08:20;

№6504 Попасная - Северск, 13:00-14:40;

№6503 Северск - Попасная, 15:40-17:20;

№6955 Волноваха - Камыш-Заря, 07:22-09:54;

№6956 Камыш-Заря - Волноваха, 12:48-15:24;

№6957 Волноваха - Камыш-Заря, 18:54-21:11;

№6958 Камыш-Заря - Волноваха, 02:50-05:10.

В УЗ напомнили, что во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Напомним:

С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.

Экономическая правда