УЗ будет продавать 100% мест в региональных поездах из/в Киев

С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020", - говорится в сообщении.

Напомним:

Укрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Экономическая правда